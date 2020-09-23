彭斯前助手支持拜登　白宮指對方不滿被炒

曾是美國副總統彭斯助手的共和黨人特羅耶（Olivia Troye），上周拍片批評總統特朗普應對新冠疫情的態度，並表明支持民主黨候選人拜登。彭斯的國家安全顧問凱洛格（Keith Kellogg）周二（22日）指摘，特羅耶此舉是因為不滿被炒，又稱解僱她是因為其表現下滑。

退休將領凱洛格向記者表示，是他提出解僱負責協調白宮抗疫小組工作、彭斯的國土安全首席顧問特羅耶，原因是她在此崗位6個月後表現開始下滑。凱洛格稱：「她負責協調開會、召集相關人士，但當她的表現下滑，我便（跟彭斯）建議她離開，我就是送她走的那個人。」他又批評特羅耶所言毀謗抗疫小組、彭斯及特朗普。白宮發言人麥克納尼同日斥責，特羅耶所為並非勇氣，而是怯懦之舉。

惟特羅耶否認她是被炒，反斥凱洛格試圖維護特朗普。她在Twitter寫道：「很可悲地，凱洛格正在撒一個毫無掩飾的大話，我是根據自己的意願辭職，但曾被挽留，而他從沒送我離開。」特羅耶接受全國廣播公司（NBC）的訪問周二播出，她表示仍然尊敬彭斯，但保留對特朗普的批評，又稱不會建議自己在乎的人接種特朗普政府在大選前批准的疫苗。