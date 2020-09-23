新書爆庫斯納曾向台灣銀行借貸 或違《資訊揭露法》

美國財經雜誌《福布斯》一名資深編輯最近出版新書，揭露美國總統特朗普女婿庫斯納任職白宮期間，向台灣兆豐銀行借貸5千萬美元（約3.9億港元）。庫斯納和其公司代表暫未回應事件。

亞歷山大（Dan Alexander）在新書《白宮公司》（White House, Inc.，暫譯）中指，庫斯納與合作夥伴據報2015年以2.75億美元（約20億港元）買下紐約布魯克林區一間舊倉庫，並改建為豪宅。根據財務文件，庫斯納與合作夥伴為這筆交易貸款1.75億美元（約13.6億港元），這筆貸款於2017年分拆，由兆豐國際商業銀行承擔5千萬美元。

書中指出，在這筆交易中，庫斯納持有的比例相對較小，僅約100萬美元（約780萬港元），但由於庫斯納與兆豐銀行間的借貸關係從未曝光，可能違反美國《資訊揭露法》相關規定。亞歷山大稱，兆豐銀行母公司兆豐金控的官股比例達26%，董事會成員大多為台灣的財政部官員。這代表與台灣政府有關的海外銀行對特朗普高級顧問的財政有一定影響力。

《福布斯》在報道中指，特朗普2016年當選後打破數十年慣例，接聽了台灣的蔡英文總統的賀電，成為1979年以來第一位與台灣領導人通話的美國總統，激怒中國大陸，當時出面撲火的正是庫斯納，而庫斯納與兆豐銀行間不為人知的往來關係，或使美國與台灣和中國大陸間的外交關係更加複雜。