教育部長官方頻道發布批評拜登片段　涉違例受查

美國總統大選將於11月舉行，再有特朗普政府官員涉違反限制政府人員使用權力影響或干預選舉的《哈奇條例》（Hatch Act）。美媒周二（22日）報道，美國教育部部長德沃斯（Betsy DeVos）涉嫌違反《哈奇條例》，將接受特別檢察官辦公室調查。

起訴書指，教育部早前發布一段德沃斯本月接受美國霍士新聞頻道採訪的片段，批評民主黨總統候選人拜登承諾放棄她的擇校政策，轉而支持教師工會是「可恥的」。德沃斯的官方Twitter帳戶其後也發布了該段採訪。

有監督機構博客聲稱，片段的言論和傳播構成對拜登「有協調的競選和政治攻擊」，違反《哈奇條例》。教育部發言人莫拉比托（Angela Morabito）發聲明譴責這投訴「很無聊」，強調德沃斯未有違法，將配合調查。不過，總統特朗普未有表明擬懲處德沃斯。特別檢察官辦公室去年曾因前白宮顧問康韋一再違反《哈奇條例》，建議特朗普解僱她。

另外，紐約南區聯邦地區法院法官馬雷羅（Victor Marrero）周一（21日）裁定，美國郵政署必須優先處理所有選舉郵件，向全國屬下郵局分發備忘錄鼓勵郵車運送選舉郵件，並預先批准選舉日前後，10月26日至11月6日內的所有員工加班申請，以確保選票得到正確處理。

即使郵政署不同意實施有關措施，該司法命令亦將在周五（25日）自動生效。郵政署表示正審查裁決結果，但已準備全力處理選舉郵件。郵政署長迪祖爾（Louis DeJoy）早前推出郵政改革，被指減慢派遞速度，外界質疑目的是阻撓大選郵寄投票。