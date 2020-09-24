哈利夫婦呼籲美國選民在大選中投票　被指打破英國王室慣例

英國哈利王子及妻子梅根周二（23日）在美國電視節目上，呼籲選民在11月總統選舉中投票，被指打破英國王室不介入政治的慣例。

今年初淡出英國王室、現已移居美國加州的哈利夫婦，周二以拍攝影片的形式，出席了美國廣播公司（ABC）的《時代》雜誌年度全球最具影響力人物慶祝活動，這是他們首次一起在美國電視節目中公開亮相。

身為美國公民的梅根說：「我們離選舉還有6個星期，今天是選民登記日。每4年，我們都被告知同樣的事情，這是我們一生中最重要的選舉。當我們投票時，我們的價值觀被付諸行動，我們的聲音會被聽到。」哈利則補充說：「現在不僅是反思的時候，而且是行動的時候了。」他又鼓勵人們在網上和線下都要善良，避免在大選前陷入消極情緒，並要拒絕仇恨言論和錯誤訊息。他還提到自己在今次的美國大選中不能投票，且一輩子都不能在英國投票。

傳統上，英國王室要保持政治中立，兩人這段呼籲美國選民在大選投票的影片，在英國惹來爭議。白金漢宮拒絕評論影片，但ABC引述英國王室消息人士說，因為哈利王子已不再是全職王室成員，他的任何評論都是以他的個人身份發表。