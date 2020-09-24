被勒令9月27日在美國網店下架　TikTok入稟阻止

美國政府下令短片分享程式TikTok下周日（27日）起要從蘋果公司及Google的網上商店下架，TikTok周三（23日）入稟美國法院，指美企甲骨文及沃爾瑪洽購TikTok美國業務的交易協議尚待敲定，尋求阻止禁令實施。

TikTok指出，有關限制「並非源於真正的國家安全考慮，而是出於關乎即將來臨的大選的政治考量」。又指若有關的行政命令得以執行，則「在大選舉行前6星期，數以億計未下載TikTok的美國人，將被拒於這個龐大而多元化的網上社群之外」。

特朗普指控在TikTok或會把美國用戶的個人資料傳給中國政府而影響美國國家安全，8月簽署行政命令給TikTok母公司北京字節跳動90天時間出售TikTok在美業務，並下令自9月20日起，禁止包括蘋果及Google等美國公司的應用程式商店提供TikTok下載。但美國商務部19日宣布，由於TikTok在美業務的談判近日有正面發展，在特朗普的指示下，將禁令生效時間延至9月27日晚間11時59分。

特朗普上周六（19日）確認，批准美企甲骨文及沃爾瑪洽購TikTok的交易協議，將成立全新美國公司TikTok Global；但特朗普周一（21日）表明，新公司要完全由美方公司全面控制，否則就不會批准交易協議。