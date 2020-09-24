共和黨發表報告　指拜登之子在烏克蘭受薪工作構成利益衝突

距離美國大選不足6星期，美國共和黨周三（23日）針對民主黨總統候選人拜登及其兒子發表調查報告。該份長87頁、由共和黨控制的兩個參議院委員會發表的報告，指拜登在奧巴馬政府擔任副總統期間，其子亨特（Hunter Biden）在烏克蘭的受薪工作，構成利益衝突；但報告同時沒有支持總統特朗普的對拜登指控——即拜登曾向烏克蘭不當施壓，要該國解僱首席檢察官以保護亨特。

上述報告沒有暗示拜登有不當行為，但集中指控亨特在烏克蘭天然氣公司Burisma擔任受薪董事，是靠其父的權位賺錢，而奧巴馬政府的兩名官員早在2015年已提出關注，指亨特出任這個職位或構成利益衝突，但報告亦指最終「並不清楚」亨特擔任這個職位，對美國的烏克蘭政策有何影響。

報告引述的其中一名奧巴馬政府官員，是時任美國駐烏克蘭大使館代理副館長肯特（George Kent），他在2016年的一封電郵中稱，亨特擔任Burisma董事，「對所有在烏克蘭推動反貪工作的美國官員來說，感覺很彆扭。」另一名官員則是奧巴馬時期的國務院高級官員霍克斯坦（Amos Hochstein），他於2015年10月曾直接向負責烏克蘭政策的拜登指出，當時與俄羅斯有聯繫的媒體都在強調亨特於Burisma的職位，藉此散播不實資訊，並指出這情況會破壞拜登於烏克蘭反貪工作的立場，然而拜登沒有採取行動。

特朗普曾因為被指向烏克蘭政府施壓調查拜登父子而遭到彈劾，最終罪名不成立；而在今次報告發表後，拜登的競選團隊隨即猛烈批評報告，指是特朗普的聯盟打擊競選對手的行動。拜登陣營指報告是基於長久以來沒有被證實的右翼陰謀論，並且在報告發表之前，已發聲明逐點駁斥報告的指控。

共和黨參議員約翰遜（Ron Johnson）是參院國土安全與政府事務委員會的主席，該委員會有份發表今次報告。約翰遜表示美國人有權知道真相，不過民主黨人則指他有政治動機，又指該委員會目前應該集中應對新冠肺炎疫情而非黨派之爭。