3警涉誤殺無辜非裔女僅一人被控　多地示威2警中槍

美國肯塔基州路易斯威爾市警方，今年3月到26歲黑人女子泰勒（Breonna Taylor）的寓所調查懷疑藏毒案無果，卻連開8槍射死泰勒。大陪審團周三（23日）決定不向涉事的三名白人警員控以謀殺或誤殺罪，只有其中一人被控3項一級肆意危害罪，有關決定再次引起民眾示威，路易維爾市有2名警員在示威中中槍。

肯塔基州總檢察長卡梅倫在記者會上表示，大陪審團認為沒有警員需要為泰勒之死負上刑事責任，因為調查顯示，泰勒的男友沃克（Kenneth Walker）當時首先開槍，警員馬丁利（Jonathan Mattingly）及科斯格羅夫（Myles Cosgrove）才開槍還擊，只是合理使用武力，所以決定不起訴二人。

至於另一名警員漢克森（Brett Hankison），涉嫌盲目開槍射穿門口和窗口，讓子彈射進泰勒的鄰居家中，被控3項一級肆意危害罪，屋內當時有孕婦、男子及小孩共3人。孕婦納珀（Chesey Napper）今年5月時提起訴訟，指控警方盲目開槍幾乎擊中其家中的男人。卡梅倫表示，未能得出漢克森的子彈打中泰勒的結論；而聯邦調查局早前的分析則顯示，是科斯格羅夫發射的子彈殺死泰勒。

路易維爾市有約200名示威者在廣場公園聚集，即場播放卡梅倫宣布大陪審團的決定，並大喊「沒有公義，就沒有和平」等口號。遠至紐約市亦有民眾上街抗議，由布魯克林開始遊行，一邊擊鼓一邊高呼口號。泰勒的母親帕爾默聽畢大陪審團的決定後，一臉悲傷地離開，並沒發表評論；有泰勒的親戚表示對判決不感驚訝，但感到非常憤怒，直指是國家及其家庭又一宗的不公義事件。