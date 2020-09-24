美對華豬肉出口料增370%　超越貿易戰前水平

數據分析公司Panjiva最新發表的報告顯示，美國對華的豬肉出口量已超過貿易戰之前的水平。美國農業部上月27日發表的數據則顯示，中國在上月20日該周購買的美國牛肉數量也創21年來的單周新高，中國在該周購買的美豬則是近一個月以來最多。

Panjiva周二（22日）發表的報告指，截至上月31日巴西肉類企業JBS在美工廠對中國的豬肉出口較2017年同期或增加370%，美國豬肉供應商史密斯菲爾德（Smithfield）的相關出口同樣增加90.1%。

美國總統特朗普今年4月曾下令美國肉類處理工廠在疫情期間維持運作，以確保本地肉類供應充足。今年6月亦有美國有參議員要求肉類廠商提供出口到中國的數字。JBS早前稱，由於工廠因疫情關閉，公司將減少出口以專注於滿足美國國內需求；而該公司在美國對華豬肉出口的市場中所佔的份額不到10%。該公司又稱，對華出口主要包括豬蹄和豬肝等美國消費者基本不食用的產品。

中美今年1月簽署第一階段貿易協議，中方同意進口365億美元（約2847億港元）美國農產品，豬肉將是達到這一目標的關鍵。今年7月，中國豬肉進口量達到43萬噸，比去年同期增長超過一倍。史密斯菲爾德是中國萬洲國際的全資子公司，該公司回覆媒體查詢時表示，不會特別優待外國客戶。