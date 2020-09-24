馬杜羅轟美國打壓　沙特促禁向伊朗售武

一年一度的聯合國大會周三（23日）於美國紐約總部繼續，委內瑞拉總統馬杜羅當日以預先錄製的影片發言，指摘美國制裁委內瑞拉，但隻字不提聯合國人權理事會指控委內瑞拉政府涉及反人類罪行的報告，引來抨擊。另外，美國盟友沙特阿拉伯呼籲成員國聯合抵抗伊朗，停向德黑蘭出售大規模殺傷力武器。

美國不承認馬杜羅的總統身份，並制裁他。馬杜羅譴責美國犯罪及不人道的侵略，指華府目的是要讓他失去權力，但委內瑞拉定必反抗。他又表示自己尋求和平方法，透過談判在政治、外交及共同協議下，與美方解決由帝國殖民主義時期遺留下來的糾紛。委內瑞拉反對派領袖瓜伊多在社交平台發布影片，稱自己才是國家真正的代表，要為民主辯護。

另一邊廂，沙特國王薩勒曼在聯大發言時稱，伊朗利用《伊朗核協議》加劇擴張活動、建立恐怖分子網絡，利用恐怖主義導致混亂、極端主義及宗派主義。他續指，從經驗所得，以局部解決及綏靖政策與伊朗政權交涉，是無法阻止它對國際和平及安全的威脅。

伊朗駐聯合國代表團發言人米爾約塞菲（Alireza Miryousefi）反駁這是毫無根據的指控，稱沙特旨在製造地區永久分裂，令其他國家向該區售賣更多致命武器。