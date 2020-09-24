新冠肺炎：CDC料明年7月3.5億人可接種疫苗

美國的新冠肺炎疫情嚴重，疾病控制及預防中心（CDC）主任雷德菲爾德及食品及藥物管理局（FDA）局長哈恩，周三（23日）出席國會參議院聽證會，雷德菲爾德預計明年初能生產7億劑疫苗，相信同年7月大部分國民已接種。哈恩則承諾FDA會確保新冠疫苗安全及有效，不會受任何人脅迫。

雷德菲爾德稱，明年3月底至4月初預計可生產出7億劑疫苗供3.5億人使用，但由於分發疫苗需時數月，預計至7月大部分。會上有多名議員憂慮FDA會因特朗普政府的壓力，簡化疫苗審批流程，哈恩回應指是科學家而不是政客決定何時推出疫苗，在這一點FDA是不會受到任何人脅迫，經FDA審批的新冠疫苗將保證有效、安全。

共和黨參議員保羅（Rand Paul）則與過敏症及傳染病研究所主任福奇爭論，紐約的確診數下跌，是因為他們建立了群體免疫。福奇斥他經常歪曲事實，紐約只有22%感染率是無法達致群體免疫。福奇亦提到推出疫苗後，市民亦要戴上口罩及保持社交距離，因疫苗不是100%有效。

美媒近日指FDA有意收緊批出疫苗緊急授權的指引，總統特朗普周三指摘行動政治化，揚言白宮有權推翻相關決定。