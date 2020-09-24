金斯柏格靈柩運抵最高法院　民眾一連兩日到場悼念

美國聯邦最高法院女大法官金斯柏格日前病逝，其靈柩周三（23日）運抵位於華盛頓的最高法院，早上僅由其家屬好友以及一眾大法官進行閉門悼念活動。靈柩在下午移師至法院門外，予公眾憑吊至翌日晚上10時。數百名民眾周三下午排隊送別金斯柏格，白宮稱總統特朗普將於周四到場悼念。

曾與金斯柏格共事的職員莊嚴站在法院外，等候靈柩運送到場。在私人悼念儀式中，9名大法官都戴上口罩或面罩。首席大法官羅伯茨（John Roberts）致悼詞，稱讚金斯柏格「硬朗、勇敢，是一名鬥士及贏家」，並且「有主見、細心、富有同情心及誠實」。靈柩其後放在林肯靈柩台上對外開放憑吊，但民眾不得在法院廣場或在梯級上擺放鮮花或其他紀念物品。副總統彭斯及妻子凱倫、前總統克林頓與妻子希拉妮亦有到場致意。

靈柩周五（25日）早上會安置在國會山莊進行正式儀式，成為史上首位獲此榮耀的女性。屆時的悼念儀式只准受邀人士出席，到場的人要遵守防疫措施。金斯柏格的遺體將在下周送往阿靈頓國家公墓下葬；目前法院內其大法官席、法官桌前及法庭門外都會按照傳統，繫上黑色羊毛縐綢。

另外，特朗普周六（26日）將公布接替金斯柏格的提名人選。有共和黨知情人士透露，上訴法院法官巴雷特（Amy Coney Barret）先拔頭籌。