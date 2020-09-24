白宮國安顧問斥中國瞞疫　比切爾諾貝爾核災更致命

美國白宮國家安全顧問奧布賴恩周三（23日）在艾奧瓦州杜雷克大學（Drake University）演講，批評中國政府隱瞞新冠肺炎疫情，導致疫情蔓延，大量人民無辜喪命，並影響美中關係。他形容，中方的做法如同前蘇聯隱瞞切爾諾貝爾核事故，極具毀滅性。

被問及新冠疫情對美中關係的影響時，奧布賴恩表示，全球都因為這場疫情發生改變，近百萬人因而喪命，美國也有逾20萬人病死，歸咎於中國隱瞞疫情。他指控中方知情不報，讓他聯想到前蘇聯隱瞞切爾諾貝爾核事故，但隱瞞新冠疫情造成的災難更致命；又指比起疫情帶來的損害，中美首階段貿易協議帶來的經濟利益顯得不足道。奧布賴恩今年7月亦確診新冠肺炎，成為最高級的染疫華府官員。

奧布賴恩指，中國又試圖將個人防疫裝備當作交換條件，換取讓中國科企華為打入他國，並以貸款迫使這些國家在政治及經濟問題上讓步。他指出，對抗中國與中國的重商主義，確保美國在與華貿易中得到公平對待非常重要；又指美國與自由世界正遭受中國多種形式的侵略，特朗普政府對華發動貿易戰，防止中國企業和情報機構竊取美國人資料及技術、從事商業間諜活動等，相關行動已獲不少盟友跟從。