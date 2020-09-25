對華強硬主張加拿大優先　若舉行大選新任保守黨黨魁有望獲勝

加拿大聯邦國會周三（23日）復會，總理杜魯多提出的施政報告若未能在國會通過，政府便須解散國會舉行大選。自孟晚舟事件開始，加拿大與中國的關係惡化，其後加上爆新冠肺炎疫情，反華情緒更見高漲。上月當選在野保守黨黨魁的奧圖爾（Erin O'Toole），對華立場強硬，曾批評杜魯多的親中立場，亦提倡「加拿大優先」，指中國威脅加拿大就業市場；分析認為，一旦舉行大選，奧圖爾將有望依隨美國總統特朗普的舊路勝選。

47歲的奧圖爾上周五（18日）確診新冠肺炎，他周三呼籲民眾要對疫情保持警覺，並批評在杜魯多的管治令加拿大分化，他促請杜魯多為民眾提供快捷的檢測方法，與西方國家加強合作，並對小企提供協助。

有傳媒分析，奧圖爾企圖沿用特朗普當年「美國優先」的「劇本」，提倡「加拿大優先」的保護主義，激起愛國情緒，吸引製造業和林業的工人階級選票。奧圖爾此舉被指是希望繞過反對保守黨的工會，直接向工人拉票。

本月7日加拿大勞動節當天，奧圖爾發放短片，侃侃而談「加拿大優先」政策，特別點出中國威脅加拿大人的就業機會，指現政府與中國等國家簽下「糟糕的貿易協議」，以得到便宜的勞工，並他強調自己的經濟政策會推動受薪階級家庭的福祉，提高工人薪酬。

奧圖爾又強調自己在國際事務上將採取對華強硬的態度，他曾公開聲稱要抗衡中國，又曾與維吾爾族、西藏和香港爭取人權的代表會面，並主張支持台灣加入聯合國轄下的各種國際組織和加入區域經濟伙伴協議。他認為加拿大經濟某程度上要脫離中國，並應拒絕華為參建加拿大5G網絡。

奧圖爾亦提倡加拿大必須與包括印度、日本和五眼聯盟國家合作制衡中國的貿易行為，團結一致反對中國對待維吾爾族人的方式、反對中國違反香港實行「一國兩制」的承諾；又認為加拿大應加強審查外國學者或學生參與敏感的研究項目。