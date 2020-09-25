新冠肺炎：中美俄就疫情應對開火　聯合國會議上互罵不是

中國、美國和俄羅斯3國周四（24日）在聯合國安理會會議上，就新冠肺炎疫情針鋒相對，三國就誰處理疫情不當及將問題政治化互相指摘。

聯合國安理會周四召開有關疫情後全球治理問題的視像會議，首先發言的中國外長王毅強調以聯合國為中心的多邊合作重要性，暗指美國等國家不願將新冠肺炎疫苗作為全球公共產品，讓所有地方的人都可以得到；他又指大國應摒棄冷戰思維，以人類未來為重而互相合作，並指摘美國和歐盟向他國實施單邊制裁。

俄羅斯外長拉夫羅夫則指出，疫情為各地都帶來不幸，但這沒有撫平各國的分歧，反而更形加深；又指有些國家試圖將自身要負責解決的問題向外推搪，利用現時的情況，向自己不喜歡的政府或地緣政治對手的報復。

美國駐聯合國代表克拉夫特接下來向各與會者開火，開口便說：「你們每人都很可恥。今天的討論內容令我很驚訝和惡心。」她指其他與會代表都為了政治目的，浪費了今次會議的機會，又引述美國總統特朗普，稱：「特朗普說得很清楚：我們會做對的事，就算不受歡迎也好。因為這並不是受歡迎程度的比賽。」

克拉夫特之後把矛頭指向中方，指摘中共隱瞞病毒來源、淡化危險，並壓抑科學上的合作，使疫情由地方擴大至全球。她說：「這證明不是所有成員國都同樣地為公共衞生、透明度和國際責任作付出。」

在會議尾聲，中國常駐聯合國代表張軍嚴詞反駁美方：「我必須說，夠了！你們已為世界製造太多麻煩。」他質問道：「美國現有近700萬宗確診，超過20萬人死亡，作為擁有世界上最先進醫療技術和系統的國家，為甚麼美國會有最多確診和死亡病例？如果有人要負責，應該是美國的一些政客。」他又指美國濫用聯合國和安理會平台，繼續傳播政治病毒，散佈虛假信息，製造對立和分裂；而美國亦應明白，不能有效控制疫情完全是美國的錯誤，美國是時候醒過來。俄方對張軍的發言表示熱烈贊同。

聯合國秘書長古特雷斯嘆道，世界各國不能合作對付新冠肺炎疫情，如果世界各國以這種不團結和紛亂的狀況應對更具破壞性的挑戰，「恐怕會出現最壞的情況」。