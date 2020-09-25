新冠肺炎：紐約時代廣場除夕倒數不設現場觀眾　114年來首次

紐約時代廣場（圖）今年除夕夜的倒數活動將不會有現場觀眾。

新冠肺炎疫情持續，美國紐約時代廣場今年除夕夜的倒數活動也將大為失色。時代廣場聯盟（Times Square Alliance）周三（23日）宣布，時代廣場傳統跨年活動今年因新冠疫情改為網上進行，水晶球仍會如往年一樣照常降下，但不會有人群現場觀看，這將是水晶球降落儀式舉行114年來首次。

每年12月31日，時代廣場都會匯聚來自全球各地數十萬民眾，等待超過十小時，邊觀賞節目邊等待午夜時分水晶球徐徐降下，伴以數以萬計的彩帶飄落，民眾熱烈歡慶新的一年到來，但此情此境今年將不會出現。

負責跨年系列活動的時代廣場聯盟主席湯普金斯(Tim Tompkins)表示，今年聯盟將提供全新、豐富的網上內容，雖然現場不會再有人群，但跨年倒數計時及現場娛樂活動仍會繼續，聯盟接下來會陸續公布具體的網上活動內容。

市長白思豪稱讚聯盟決定通過安全、創新的方式繼續保持這傳統，上周他也宣布今年感恩節遊行只會將通過視像播出。

時代廣場跨年倒數活動從1904年開始舉辦，而水晶球掉落傳統則從1907年開始，首個「水晶球」實際上由鋼鐵和木頭打造，由100盞25瓦燈泡組成。