朝野批特朗普拒承諾和平交接　斥美國不是北韓

美國總統特朗普周三（23日）拒絕承諾，一旦在大選中輸給競選對手拜登會和平移交權力，迅速惹來民主、共和兩黨領袖齊聲譴責。多名議員周四（24日）警告特朗普不能無視人民的投票選擇，要確保大選後權力過渡有序進行。特朗普繼續為言論辯護，重申無法確定大選結果是否誠實可信。

參議院多數黨領袖麥康奈爾、眾議院議長佩洛西均批評特朗普言辭，麥康奈爾稱大選日勝出的人將於明年1月20日就職，「這是自1792以來，每4年的權力過渡都會有序進行」。佩洛西提醒特朗普：「你身在美國，這是民主國家。」她又稱，美國不是北韓、俄羅斯、土耳其及他仰慕的強人統治國家，「你為何不嘗試片刻去尊重美國憲法而作出宣誓就職呢」。拜登批評特朗普非常荒谬，但對此不感到意外，更反問：「我們身處甚麼的國家？」

特朗普其他黨友亦斥責他言論，誓言確保大選結果會遵循選民意願，其中參議員羅姆尼嚴厲地回應指，如果總統不尊重憲法保障，將是不可想像和無法接受。 特朗普支持者、參議員格雷厄姆稱：「如果共和黨落敗，我們會接受結果，最高法院裁定拜登勝選的話，我會接受結果。」

不過，特朗普當日離開白宮前被問到如果勝選的話，大選就是否合法，他堅持前一日的表態，指無法確定即將到來的大選是否誠實。在兩黨怒轟下，白宮發言人麥克納尼則嘗試為特朗普言論降溫，她稱特朗普會接受自由、公平的選舉結果，強調他只是反對郵寄投票。