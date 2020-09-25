拜登獲近500國安專家背書　與特朗普多州支持收窄

美國接近500名國家安全專家周四（28日）簽署公開信，支持民主黨候選人拜登勝選，包括華府前高級軍事顧問、前參謀長聯席會議副主席薩爾瓦（Paul Selva），內容批評總統特朗普蔑視他人和犯錯，與他的職責不相配。

名為「國家安全領袖撐拜登」的聯署信，一共有489名國安專家簽名，包括前軍方領袖、前駐外大使、前白宮官員等。除了塞爾瓦外，去年退役的前海岸防衞隊司令保羅‧楚孔夫特（Paul Zukunft）亦有份，他稱國家的基本價值觀受損。

信中提到，特朗普態度傲慢、不斷犯錯，令盟友不再信任和尊重美國，敵人不再懼怕美國，他無法面對或大或小的挑戰，直言「總統已展現他與其職位的巨大責任不相配」。相反，信件提到拜登是一名擁有強烈對錯意識的好人，他所遵守的原則會令美國變得更好。報道稱，雖然特朗普形容自己是美軍支持者、投入巨額軍費，但他與五角大樓的關係緊張，他曾經嘲諷高級將領，在重要議題上不聽取軍方高官建議。

另一方面，路透社及市場研究公司益普索（Ipsos）周三（23日）公布的民調指，特朗普和拜登在多州的支持度差距收窄，二人在佛羅里達州和北卡羅萊納州的支持度甚至一樣；在亞利桑那州、密歇根州、威斯康辛州、賓夕凡尼亞州，拜登則領先對方1%至5%。至於奎尼匹克大學周四的民調指，特朗普在德州的支持度高於拜登5%，二人在俄亥俄州的差距收窄至3%。