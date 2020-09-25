華作家曾為新疆政策辯護　議員促Netflix棄拍《三體》

中國作家劉慈欣長篇科幻小說《三體》三部曲深受讀者喜愛，網絡電視平台Netflix更有意將小說改編成電視劇。5名美國共和黨參議員近日以劉慈欣為中國政府對待新疆維吾爾族的方式辯護，敦促Netflix重新考慮。Netflix至今未有回應。

美國田納西州共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn），領頭向Netflix寫信指，劉慈欣在2019年向《紐約客》雜誌發表署名文章，提及中國鎮壓新疆維吾爾族和其他穆斯林，是幫助改善當地經濟，努力讓他們擺脫貧困；若國家稍微放鬆，就會有可怕的後果。

信中指出，Netflix決定改編劉慈欣的作品，等同於將中國政府的罪行正常化，要求Netflix「嚴肅地重新考慮提供一個平台給劉先生製作這項企劃的含意」。

Netflix本月初宣布，《三體》、《三體2：黑暗森林》和《三體3：死神永生》三部曲，將由HBO電視劇《權力遊戲》編劇貝尼奧夫（David Benioff）與韋斯（D.B. Weiss）改編成劇集，劉慈欣將擔任製片顧問。