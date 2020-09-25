美擬建534船艦隊　邁向輕型及無人化

美國《防務新聞》周四（24日）報道，根據美國國防部即將提出的「未來海軍部隊研究」，美軍艦艇或由現時目標2030年的355艘，增至最多534艘，將減少航空母艦及大型水面作戰艦，並邁向輕型化，擁有更多小型艦艇、無人艦、潛艇、後勤艦。

美國海軍現時擁有293艘艦艇，防長埃斯珀今年初委託國防部開支評估與項目測評辦公室（CAPE）、參謀長聯席會議與海軍、智庫哈德遜研究所，就2045年美軍艦隊的理想規模提交報告。《防務新聞》取得的文件顯示，CAPE與哈德遜研究所建議包括有人及無人艦，美軍艦艇數量應介乎480艘至534艘，比原先目標至少增加35%。兩個小組支持超級航母由現時11艘減至9艘，哈德遜研究所更主張研發4艘輕型航母。

大型水面作戰艦方面，CAPE提出的數量為80艘至90艘，與現時89艘巡洋艦及驅逐艦的水平接近；哈德遜研究所提出稍微減少數量。此外，兩組認為大型無人水面艦或可無人操控的護衞艦要有65艘至87艘，目標是增加垂直發射系統的數量。CAPE與哈德遜研究所同時主張更多的小型水面作戰艦，分別提出數量最多70艘及56艘。

潛艇部隊方面，報告支持稍微增加潛艇數量，無人潛艇將激增至總數40艘至60艘。兩棲艦隊的船塢登陸艦則由現時23艘減至15艘至19艘；CAPE認為兩棲攻擊艦數量維持10艘，但主張研發輕型航母的哈德遜研究所，傾向減少兩棲攻擊艦數量一半。

海軍是中美角力其中一個重點，根據美國國防部早前發布的中國軍力報告，解放軍海軍的規模全球最大，擁有350艘水面艦艇及潛艇，包括130多艘主要水面作戰艦。