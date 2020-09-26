紐約橋上浪漫求婚　遇上「車禍」泡湯

美國紐約一名男子上周五（18日）計劃在布魯克林橋向女友求婚，邀請朋友到場幫忙紀錄這個珍貴的浪漫時刻，豈料求婚期間攝影師意外遭單車撞上，幸而無人受傷。其後男子將影片放上Instagram後，吸引超過1.4萬人觀看，遭網民戲言意外記錄「車禍」現場。

維戈（Chris Vigo）假意帶女友里韋拉（Angelina Rivera）到當地出名的布魯克林橋攝影。當里韋拉轉身時卻看到維戈單膝跪地向她求婚，頓時驚喜不已。維戈其後執起女友左手向她訴說愛意，負責記錄這個浪漫一刻的攝影師里薩里奧（Josh Rosario）正打算走到單車徑為他們拍照時，卻意外遭單車撞倒，維戈浪漫求婚一刻隨即被打斷。幸運的是事件中無人受傷。

維戈其後將影片上載至社交網站，宣布求婚成功，但由於影片中意外車禍引起網民熱議。他表示，在紐約每人都專注自己做的事，事件只是表現出當地「典型」的現象。維戈和里韋拉的婚禮將在2021年舉行，雖然訂婚影片會將車禍剪掉，但他們表示永遠都也不會忘記這個意外。