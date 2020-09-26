飛赴中歐波羅的海　美轟炸機向俄示警

美國繼續加強在歐洲針對俄羅斯的軍事活動，周五（25日）派出B52H戰略轟炸機到波蘭及波羅的海，加強與北約成員國的合作性及相容性，應對俄方威脅。俄軍同日曾派出戰機，攔截飛近俄國邊界的美軍轟炸機，阻止對方侵犯領空。

追蹤軍機動向的社交網帳戶表示，美軍4架B52H從英國費爾福德空軍基地飛往波蘭。由於波蘭接壤俄羅斯加里寧格勒州及白羅斯，未知轟炸機是否展開針對俄軍或白羅斯局勢的演習。兩架轟炸機其後罕有取道加里寧格勒州與白羅斯中間、波蘭接壤立陶宛的蘇沃克走廊（Suwalki Gap），經立陶宛前往拉脫維亞。

轟炸機在兩架執行「波羅的海空中警戒任務」的意大利颱風戰機護航下，低空飛越拉脫維亞首都里加。美國駐拉脫維亞大使館表示，行動展示美方對北約盟友的承諾，以及與合作夥伴的互操作性。拉脫維亞軍方則稱，美軍轟炸機在波羅的海空域展開飛行訓練，加強與其他北約成員國軍機的互相合作及相容性。

俄羅斯國防部周五表示，波羅的海艦隊防空部隊一架蘇27戰機當天在波羅的海上空，在安全距離下攔截兩架飛近的美軍B52H，確保它們沒有侵犯俄國邊界。

這批部署在英國的美軍B52H，全部均可以投射核武，過去一個月多次現身接壤俄羅斯的地區上空，包括波羅的海、黑海、烏克蘭，被指演練模擬攻擊俄軍。