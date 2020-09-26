眾院民主黨人將提法案　圖限大法官任期

美國聯邦最高法院女大法官金斯柏格逝世，其空缺掀起新一輪政治角力。民主黨眾議員計劃下周二（29日）動議新法案，把現時終身制的大法官任期改為18年，每名美國總統每一任期只能提名2名大法官。

眾議院卡納（Ro Khanna）、約瑟夫‧甘迺迪三世（Joesph Kennedy III）、拜爾（Don Beyer）提出《最高法院任期限制及定期任命法案》，限制每名大法官的任期，之後可繼續到下級法院擔任法官，同時成為「資深法官」，當最高法院有大法官死亡或離任而出現空缺，就會暫時由資深法官暫代職務，直至總統提名新人選。

法案亦要求限制總統在每個任期可提名的大法官人數上限，以總統特朗普為例，他再提名金斯柏格的接任人，將是他任期內第3個大法官提名，將超出法案上限。美媒指出，法案將無法通過由共和黨控制的參議院，而且修改大法官任期會觸及憲法，今次是美國首次試圖通過立法改變大法官制度。

按美國憲法，國會有權訂立大法官人數，但更改任期就要修憲。修憲需取得50個州份中的3分之2確認才完成，難度比通過法案高。