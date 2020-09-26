批民主黨操縱大選　特朗普：想友好交接但不欲受騙

美國總統特朗普多次抨擊郵寄投票，又拒絕承諾一旦於11月的大選連任失敗會和平移交權力。他周五（25日）到維珍尼亞州拉票時再指控民主黨會利用郵寄投票操縱選舉，聲言自己只會在有人搞事的情況下敗選，大家想有「非常友好的交接」，但他不想受騙及做蠢才。

特朗普向維珍尼亞州的支持者表示，只有民主黨利用郵寄投票進行大規模舞弊，他才會敗選。他說：「大家都想有非常友好的權力交接，但我們不想被騙及做蠢蛋，稱『喔，做交接吧』。」他又認為郵寄投票會招致災難，不能讓民主黨作弊，他們會摧毀美國，這是一場騙局，指摘傳媒知道發生何事但不報道，「民主黨最清楚之後會發生甚麼」。

同日，特朗普到喬治亞州亞特蘭大拉票，再次提及大選點票問題，預期不能在11月3大選當日就有結果，因為民主黨試圖影響選舉，但自己最終會勝出。特朗普又自嘲其他人形容他是獨裁者，不會放棄權力，想做多過兩任總統，現場人士隨即大叫「做多12年（總統）」。

民主黨總統候選人拜登受訪時稱，美國人已看透特朗普，今屆大選將跟往年一樣，而特朗普將落敗。