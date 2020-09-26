主管捲性醜聞獲遣散費　Alphabet與提告股東和解

美國科技巨擘Google的母公司Alphabet周五（25日）宣布就公司高層處理性騷擾事件不公一案，與股東達成和解協議，承諾不會對因不當行為被炒或因不當性行為受查的職員支付遣散費。Alphabet亦同意調撥3.1億美元（約24.2億港元）展開推廣多元化、平權與包容的計劃。

訴訟源於2018年有美媒踢爆Google旗下Android部門前主管魯賓（Andy Rubin）被指有不當性行為，公司調查後認為屬實，要求他辭職，但同意支付9000萬美元（約7億港元）遣散費，引起Google員工不滿罷工抗議。翌年，Alphabet一名股東委託律師向董事會興訟，指董事會包庇高層免因不當性行為而受到指控，違反受託責任、濫用控制權、不當獲利和浪費公司資產。

Alphabet現時與入稟的股東達成和解協議，同意任何高層接受不當性行為調查或訴訟期間，將不獲支付遣散費，亦不准改變出售其配股計劃。Alphabet會在未來10年投入巨額資源，資助和創建由外部專家組成的多元化、平等和包容諮詢委員會。