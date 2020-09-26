新冠肺炎：全國不足10%人口有抗體　距群體免疫標準甚遠

英國醫學期刊《刺針》前日發表的最新研究顯示，美國國內僅有9.3%民眾擁有新冠肺炎病毒抗體，其中東北部民眾的抗體比率較高。黑人、西班牙裔、低收入或居住在人口密集社區的民眾較易擁有抗體，美國疾病控制及預防中心（CDC）早前指，國內有90%人口仍是易感染人群。

研究在7月開始，史丹福大學醫學中心副教授阿南德博士（Shuchi Anand）分析46個州、逾2.85萬名洗腎病人的血漿樣本，發現只有8%擁有抗體。根據美國人口結構調整後，研究小組推算全美不足10%人口有抗體，與50%至90%人口擁有抗體的群體免疫標準相差甚遠。

研究人員估計，西班牙裔及黑人有抗體的比例，分別是6.3%及9.3%，而白人只有3.4%。生活在低收入社區的民眾有抗體的機會，較高收入人士高出2倍；人口密集社區的民眾有抗體的機會，亦較人口稀少社區的居民高出10倍。

在地域分布上，美國東北部估計有27%人口擁有抗體，南部及西部分別只有3.5%、4.4%。紐約州估計有33.6%人口有抗體，居全美之冠；內華達州、堪薩斯州等7個州為零。研究作者、史丹福大學醫學院教授帕森奈特（Julie Parsonnet）表示，美國仍未達到群體免疫標準，在有效疫苗出現前，需盡可能確保弱勢族群能採取有效防疫措施。