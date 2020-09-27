特朗普擬提名巴雷特　補最高法院大法官空缺

美國總統選舉臨近，聯邦最高法院自由派大法官金斯柏格月中逝世。有傳總統特朗普有意提名保守派女法官巴雷特（Amy Coney Barrett）繼任，增加最高法院的保守派勢力。外界憂慮，最高法院保守派勢力抬頭，將對墮胎、同性戀及宗教自由等議題構成重大影響。

特朗普提名巴雷特後，會將名單呈交共和黨控制的參議院表決，即代表其提名極大機會獲得通過。有消息人士透露，特朗普熟悉巴雷特，原因是對上一次提名最高法院大法官替補人選時，兩人已見過面，但特朗普最終屬意卡瓦諾（Brett Kavanaugh）。

48歲的巴雷特上世紀90年代於聖母院大學法學院畢業，其後一度成為最高法院保守派已故大法官斯卡利亞（Antonin Scalia）的律政書記，2017年成為聯邦第七巡迴上訴法院法官。她一旦成功繼任，最高法院9名大法官中，將有6人屬保守派，分別是巴雷特、卡瓦諾、戈薩奇（Neil Gorsuch）、阿利托（Samuel Alito）、托馬斯（Clarence Thomas）及首席大法官羅伯茨（John Roberts）。