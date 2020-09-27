國民黨團擬提避戰公決案　促台美復交對抗大陸

解放軍軍機和軍艦頻繁進入台海，兩岸關係緊張。台媒周日（27日）報道稱，國民黨團下周將向台灣的立法院提出公決案，要求當局全面避戰，盡快促成台美復交和美軍協防台海安全，繼續親美抗陸策略。國民黨團總召林為洲表示，台當局目前無法通過交流降低大陸敵意，若台灣的蔡英文總統選擇親美，就要做得徹底些，促進台美復交，讓美國派航母艦隊到台灣協防。

國民黨團上周四（24日）已將相關公決案交予智庫初步討論，草案最快下周提出，呼籲美國用具體行動支持台灣，恢復邦交、在台海共同協防，才能避戰，「不相信中國大陸敢打美國」。林為洲認為，兩岸關係在民進黨執政後呈現僵滯、對立，在親美抗陸的戰略下更為惡化，台當局愈與美國友好，大陸愈有意見，讓兩岸陷入開戰邊緣。

林為洲認為，目前台當局就算姿態擺低，雙方沒有互信基礎，對方也不會相信真有誠意；但要向大陸示威，蔡英文當局又不敢。林強調，台最重要的是「避戰」，台海安全需美國介入，若美方與當前民進黨政府友好，「不要老派生意人來，應派人來保護一下台灣」。