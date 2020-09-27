新聞背後：巴雷特立場保守　三度限制墮胎

獲美國總統特朗普提名出任最高法院大法官的巴雷特，自2017年擔任第七巡迴上訴法院法官以來，在多項有爭議的議題持保守立場，不但反對墮胎、放寬擁槍權，去年亦裁定校園性侵案疑犯可更容易對學校提出訴訟。外界認為一旦她獲參議院通過提名進身最高法院，將對墮胎、同性戀及宗教自由等關鍵議題造成重大影響。

48歲的巴雷特是虔誠天主教徒，育有7名子女。她1997年以優異成績從印第安納州聖母大學法學院畢業，之後成為最高法院保守派已故大法官斯卡利亞的律政書記。儘管她當時在法律界籍籍無名，但獲聖母大學校友、前白宮法律顧問麥加恩（Don McGahn），推薦出任第七巡迴上訴法院法官。巴雷特在提名出任上訴法院法官的聽證會上，在民主黨人尖銳的問題下仍保持冷靜，引起特朗普注意。

巴雷特鮮明的保守立場，未入行前已在法律期刊提到，她認為信奉天主教的法官按照倫理，不應處理涉及死刑的案件。在上訴法院3年間，她曾3度考慮限制印第安納州的墮胎權，包括18歲以下少女墮胎前需通知家長、禁止孕婦因因胎兒性别和有殘疾墮胎、需妥善安葬胚胎。

在槍械管制上，巴雷特去年處理一宗禁止重罪罪犯持有槍械案上訴時，她認為非暴力案重罪犯的擁槍權不應被剝削，否則違反憲法第二修正案保障國民持械及行使正當防衞的權利。