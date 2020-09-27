拜登疑又口誤　自稱180年前已是參議員

美國總統特朗普曾攻擊民主黨總統候選人拜登笨嘴拙舌，質疑他服藥改善表現。拜登上周六（26日）在電視直播中疑再次口誤，稱自己「在180年前成為參議員」，引起特朗普嘲諷。另外，拜登已連續22日沒有現身出席活動，部分民主黨人對其過於低調的競選模式甚表擔憂。

有線電視頻道C-SPAN播出，拜登出席非牟利組織美國市長會議的活動直播，他講話時表揚各地市長勞苦功高，帶笑稱：「所以我一直都與你們緊密合作，由我180年前成為參議員開始。」事實上，拜登在1973年至2009年出任特拉華州參議員，年資僅37年。上述失言引起網民熱議，特朗普亦轉發片段到YouTube上嘲諷。

另外，拜登自上月11日起，已連續22日沒有公開露面出席活動，只舉行網上籌款活動或前往教堂。德州民主黨主席伊諾霍薩（Gilberto Hinojosa）不滿拜登借新冠疫情為由，不到其他州份拉票，認為他可搭私人飛機與其他人保持社交距離。另有議員希望拜登能擴大競選演説的範疇，而非只集中在疫情及特朗普政府應對不力。

《華盛頓郵報》及美國廣播公司上周一至四（21至24日）電話訪問889名已登記選民及739名可能選民，周日（27日）公布民調結果。拜登及其副手賀錦麗在已登記選民的支持度為53%，領先特朗普及副總統彭斯的43%，差距與上月的民調相若；在可能選民的支持度亦以54%領先10個百分點。按性別計算，拜登在女性受訪者的支持度以65%領先特朗普的34%；在男性受訪者則以42%落後特朗普的55%。