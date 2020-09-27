新聞剖析：銳意提名大法官　共和黨爭保守派支持

美國社會在大選前持續因種族等議題撕裂之際，總統特朗普銳意提名保守派法官巴雷特填補聯邦最高法院大法官空缺。分析相信，提名巴雷特有利共和黨爭取保守派及天主教徒支持，增加總統選舉及國會選舉勝算，同時分散公眾對國內的新冠肺炎疫情注意力。

巴雷特是虔誠天主教徒，在墮胎、擁槍權等議題立場極保守，不少保守派人士認為她就是大法官的「完美人選」，外界預料有助特朗普爭取保守派支持，特別是婦女和天主教徒的選票。有美媒透露，特朗普在宣布提名消息前數小時才剛與福音派人士會面，有指支持共和黨的5個保守派政治團體亦會大灑金錢為提名背書，可望為共和黨達到催票效果。

在搖擺州份的賓夕法尼亞州，天主教屬關鍵選民組別，亦是拜登極力爭取的地區，若民主黨以巴雷特的信仰攻擊其法律判決的影響，勢必引起教徒不滿，有利特朗普陣營。《紐約時報》則指，巴雷特居於美國中西部，特朗普的顧問認為她有助爭取在1980年代以後工業經濟衰退的俄亥俄州、伊利諾州等「鐵鏽帶」地區的天主教徒票源，而目前拜登在該地區的支持度領先特朗普。

共和黨試圖趕在大選前在參議院表決提名，民主黨人則群起反對，分析指出現時參議院的民主黨籍議員都團結一致反對提名，有助鞏固民主黨內部，一致對付共和黨。