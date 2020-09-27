NASA探測器首次着陸小行星　收集岩石樣本

美國太空總署（NASA）近日宣布，將於下月首次派太空探測車登陸位於地球和火星之間、距地球約3.34億公里的小行星「貝努」（Bennu），以機械臂收集貝努表面的塵埃和岩石樣本並送回地球，是太陽神載人太空任務計劃以來收集最多樣本的任務。

NASA表示，探測車奧西里斯-REx（OSIRIS-REx）的大小有如小型貨車，將在下月20日着陸在貝努北半球一個直徑16米的岩石區域。該處是貝努表面最容易接觸到細小顆粒物質的區域之一，惟由於周遭有不少石塊，故安全着陸米點其實只有幾個車位大小。

奧西里斯-REx的着陸過程預計需時4.5小時，透過點燃推進器以脫離地表軌道，以及啟動機載自主導航系統等不同步驟穩定下降和着陸。NASA預料探測車的機械臂接觸行星表面5到10秒期間，可收集至少57克貝努的岩石材料。

NASA會透過探測車的機載攝影棚查看採樣數量是否足夠，一旦確認足夠，將把樣本裝在樣本膠囊帶回地球。科學家希望今次任務，有望加深人類了解行星形成和生命起源。「奧西里斯-REx」2018年首次飛抵貝努，成為其數十億年以來首位訪客。如果成功收集，探測車將於2023年9月24日返回地球。