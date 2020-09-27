非法署任逾一年　法官裁定聯邦署理局長需離職

美國蒙大拿州州長今年7月入稟法院，指聯邦土地管理局署理局長署任時間過長，屬非法任職。聯邦法官上周五（25日）裁定，署任局長的任命違反《聯邦空缺改革法案》，並不合法地任職達424日，因此裁定對方需離任。同時，任命人亦不可再委派其他官員出任該職位。

蒙大拿州州長布洛（Steve Bullock）在入稟狀指，彭利主政下，局方政策偏離之前就保護三齒蒿棲息地以達成的協議，並且加推令動植物及野生棲息地減少保護的計劃。

土地管理局局長一職自2017年1月懸空，雖然有5名候選人角逐該職位，但所有人都未獲參議院批准。內政部長伯恩哈特（David Bernhardt）去年7月暫委彭利（Perry Pendley）為署理局長，並在今年7月獲特朗普提名為正式局長。

法官莫里斯（Brian Morris）提到，由於在聯邦法案規定，在沒有參議院批准下，任何人不得署任職位超過210日，而獲正式提名後，亦應停止署任。彭利嘲諷裁決，指判決偏幫美國原住民以宗教理由取得聯邦土地；布洛稱裁決是為憲法、法治及國家公共土地取得勝利。