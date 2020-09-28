《紐時》揭特朗普至少10年沒交所得稅　避稅手法受爭議

美國大選臨近之際，《紐約時報》周日（27日）報道，特朗普成為總統前，對上15年間有10年沒有繳交所得稅（income tax），即使入主白宮後，2016及2017年亦分別僅交750美元（約5850美元）。特朗普在白宮回應時指，有關報道是假新聞，強調有納稅但無披露細節。

《紐時》聲稱取得特朗普過去超過20年的稅務資料，發現他在上述時間沒有繳交所得稅之餘，由其個人擔保的數億美元貸款亦即將到期，懷疑他面臨的財務壓力正在增加。報道亦同時提到，特朗普聲稱旗下生意錄得虧損，但同時報銷巨額公司開資花在私人用途，包括斥7萬美元（約54.6萬港元）整理頭髮上電視節目，質疑有關虧蝕是為了幫助他減少支付稅款。

除特朗普外，《紐時》亦發現特朗普女兒伊萬卡在特朗普集團工作時，似乎收到「諮詢費」，這也有助減少特朗普家族的稅款。

特朗普集團首席法律總監加滕（Alan Garten）發聲明回應，指有關報道大部分內容似乎並不準確。他稱特朗普在過去10年，曾向聯邦政府繳交數千萬美元個人稅，包括2015年宣布參選競選總統以來，繳交數百萬美元的個人稅。