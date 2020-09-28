肯州唯一非裔女參議員　參與示威被控一級暴動

斯科特是肯州唯一非裔女參議，她因參與示威被控一級暴動。

美國肯塔基州路易斯威爾市黑人女子泰勒（Breonna Taylor）年初遭警射殺，該州大陪審團上周三（23日）決定不起訴3名涉事警員謀殺罪，引發當地大規模示威。警方上周四（24日）深夜拘捕24名示威者，包括該州唯一非裔女參議員斯科特（Attica Scott）及她的19歲女兒阿香緹（Ashanti）。她們被控一級暴動、非法集結和拒絕驅散。

警方表示，當晚接近9點宵禁令開始時，一群示威者在市中心破壞，包括打爛餐館窗戶和向圖書館縱火，然後到一間教堂度過宵禁時間。斯科特翌日上午獲准保釋後表示，她和其他示威者當時正和平地前往教堂，以免觸犯宵禁令，但警方在8時58分拘捕她們，當時距宵禁時間還有2分鐘。她又否認自己和女兒縱火，堅稱她們無罪，並反問：「如何可以在宵禁開始前違反宵禁令？」

斯科特在2016年擊敗在任34年的對手，成為肯州首位及現時唯一黑人女議員。她上月就泰勒被警員射殺事件，在州議會提出終止「不敲門搜查令」（no-knock warrant）法案，又指對泰勒的悲劇痛心，自己會不惜一切為對方尋求公義。