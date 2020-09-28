孟晚舟引渡案今繼續聆訊　辯方將提交證據

前年在加拿大溫哥華被捕的中國科技巨企華為太子女孟晚舟，正尋求中止引渡到美國受審，案件周一（28日）將在加拿大卑詩省高等法院繼續聆訊。孟晚舟團隊將繼續爭論她被捕期間權利受到侵犯，並提交相關證據，要求中止把她引渡到美國。與此同時，溫哥華有民眾示威，要求中方釋放2名被捕的加拿大公民。

孟晚舟的辯護團隊將在庭上指出，加拿大邊境服務局人員在沒有律師的情況下，拘留及盤問孟晚舟，沒收其電子設備，並在她正式被捕前強迫她交出密碼。團隊亦會指出，加拿大皇家騎警（RCMP）在美國聯邦調查局（FBI）命令下，收集和分享孟晚舟手提電腦、手機及平板電腦的技術資料，違反引渡法。

辯護團隊也將重申，孟晚舟被捕涉及政治動機，並引美國總統特朗普過去的相關言論為證。辯護律師博廷（Gary Botting）表示，團隊將向法官展示證據，支持孟晚舟權利受到侵犯的說法。如果主審法官赫爾姆斯（Heather Holmes）裁定孟晚舟勝訴，纏繞多時的引渡聆訊將會結束。

外媒周一報道，多個不同性質的組織在中國駐溫哥華總領事館外集會，逾500人到場示威，呼籲中國釋放在孟晚舟被捕引發的中加外交風波中、在華被捕的加國前外交官康明凱與商人斯派佛。示威者舉起「杯葛中國」等口號牌並拉起橫額，他們因應新冠疫情均戴上口罩，並保持社交距離。