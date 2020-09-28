北韓軍事通訊仍關閉　美軍偵察機赴韓執行任務

南韓總統文在寅周日（27日）伸出橄欖枝，決定提議北韓恢復及重啟軍事通訊熱線。惟南韓政府消息人士周一（28日）透露，截至當日早上，軍事通訊熱線仍處於關閉狀態，韓朝軍方尚無法通話。與此同時，美軍一架偵察機當日飛至南韓。

報道指，文在寅周日主持部長級會議時，決定邀請北韓重啟軍事通訊熱線。該熱線以往每日上午9時和下午4時通話兩次，但北韓以南韓民間團體空飄反朝傳單為由，今年6月9日切斷所有官方聯絡渠道。半島局勢再掀波瀾之際，美國海軍一架代號TAKO30的EP3E電子偵察機，周一飛抵南韓執行任務。

文在寅周一在幕僚會議上談及南韓失蹤漁政官遭北韓射殺一事，稱儘管韓朝正處於分裂狀態，這仍是不應發生、令人遺憾的不幸事件，對此深表哀悼和慰問。他承諾，政府將加強維護國民生命安全，以防同類情況重演；又提到北韓領袖金正恩事發後立即道歉尚屬首次，具特殊意義，希望韓朝藉此重啟對話合作。

南韓仁川海洋警察署周一表示，搜索失蹤漁政官遺體和隨身物品的工作，當日進入第8天。由於遺體可能會漂流至西部海域北方限界線南側，海警和軍方當日投入29艘艦艇、9艘漁政船和5架飛機，在延坪島西側至小青島南側的海域搜索。海警還在死者失蹤前乘坐的漁政船內的公用電腦取證，調查他是否搜索過與北韓相關的內容，但未見他自願投朝的證據。