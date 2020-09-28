拜登重啟火車巡遊宣傳　盼於家鄉為民主黨「收復失地」

美國總統選舉如箭在弦，雖然新冠肺炎疫情仍嚴峻，但兩名候選人也密鑼緊鼓宣傳。美媒周日（27日）報道，民主黨總統候選人拜登在本周俄亥俄州的首場總統辯論後，將前往該州東部和其家鄉賓夕凡尼亞州西部，再度展開火車巡遊為選舉宣傳造勢。

此次火車巡遊是拜登在3月，因新冠疫情暫停造勢活動以來的最大型宣傳活動，主題集中於經濟及工人家庭。賓夕凡尼亞州是拜登的家鄉，特朗普於上屆總統選舉中，全取該州20張選舉人票大勝，民主黨人希望拜登在今年大選中收復失地。

民調顯示拜登目前在賓夕凡尼亞州領先特朗普逾8%，他月初曾在其出生地斯克蘭頓向記者表示：「我視這場選舉為斯克蘭頓和特朗普紐約公園大道公寓的戰爭，特朗普只會從公寓望向華爾街，他只關心股票市場。」

拜登夫人吉爾（Jill Biden）同日受訪指，拜登已準備好在總統辯論中迎戰特朗普，又稱讚丈夫是冷靜、可靠和堅定的人。對於特朗普攻擊拜登遲鈍糊塗，吉爾回應指丈夫足夠堅强，無懼這些「騷擾」，又指特朗普治下的美國一片混亂和針鋒相對，若拜登接手將令美國和諧。

《華盛頓郵報》及美國廣播公司最新民調顯示，拜登和拍檔賀錦麗在全國整體支持率為54%，特朗普和副總統彭斯則為44%，差距與上月相同。另外，《華郵》上周隨機電話訪問全國1008名成人，當中支持拜登與特朗普的女選民分別佔65%和34%，而男選民方面，55%支持特朗普，多於拜登的42%。