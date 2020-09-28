《紐時》爆特朗普避稅 「懶人包」

報告指特朗普把主持《飛黃騰達》時的理髮費用也列入商務開支報稅。

《紐時》爆美國總統特朗普少交稅的要點如下：

1. 受惠驚人巨額退稅 18年平均交140萬美元稅款

特朗普在18年間曾合共繳交9500萬美元（約7.4億港元）稅款，但同時申領及獲得的聯邦及州退稅總額，竟分別高達7290萬美元（約5.68億港元）及2120萬美元（約1.65億港元），即是他平均一年實繳聯邦稅款約為140萬美元（約1100萬港元）。

2. 左手交右手 奢華使費列商務開支

特朗普在報稅時，將其個人日常奢華生活開支列入商務支出，例如乘坐私人飛機、打高球、主持電視節目《飛黃騰達》時每次花7萬美元（約54萬港元）理髮等。然而這些高球場、飛機等均屬其家族擁有，變相左手交右手。

3. 吹噓經營有道 名下企業實連年虧損

特朗普經常吹噓自己經營有道，家族生意賺大錢，惟報告指他名下的酒店、度假村、高球場等連年虧損。例如高球場自2000年起已蝕了共3.15億美元（約24.57億港元），位於首都華盛頓的酒店則蝕了5500萬美元（約4.29億港元）。

4 企業靠外地豪客撐場 合法性成疑

特朗普宣布參選總統後，其企業獲不少說客、外國政府及政客光顧豪花，例如其位於佛羅里達州的度假村，自2015年起會員數量大增，為他進帳至少500萬美元（約3900萬港元）。其位於首都華盛頓的酒店，於2017年獲葛培理布道會租用，花約39.7萬美元（約310萬港元）搞活動。此外，他位於菲律賓及印度的海外企業亦受惠，賺了數百萬美元，然而這些收入合法性存疑。

5. 多項債務將到期 或面臨財政壓力

特朗普家族生意目前有約4.21億美元（約32.8億港元）的債務，大部分在未來4年將到期，屆時他將面對嚴重的財政壓力。