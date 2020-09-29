眾院委員會再推FAA改革法案　明日投票表決

美國波音公司旗下737 MAX客機近年發生兩宗嚴重空難，至今復飛無期。眾議院運輸和基礎設施委員會周二（29日）將提出一項改革聯邦航空局（FAA）新飛機認證方式的法案，周三（30日）就該提案投票表決。

該提案將要求成立一個由政府官員等組成的專家小組，審查美國飛機製造商員工負責FAA安全分析認證任務的情況，FAA可根據小組的調查結果禁止波音等公司參與其中。提案亦為檢舉人提供新的保護措施，如飛機製造商干涉有關員工的認證工作，會受到民事處罰。

提案亦要求美國飛機製造商通知FAA、航空公司及機師，有關可改變飛機路徑的自動飛行系統，及預估機師的反應時間等風險評估。提案人之一的俄勒岡州眾議員兼運輸委員會主席德法西奧（Peter DeFazio）認為，該法案可切實解決新飛機認證監管體系中的漏洞，並改善公共安全。

不過，由於國會計劃在下月初休會，早前在眾議院運輸委員會公開有關波音737 MAX客機的調查報告後，參議院商務委員會推遲審議一項同類提案，有分析預計該法案今年獲通過的可能性不大。另外，FAA局長迪克遜（Steve Dickson）周三將對波音737 MAX作飛行評估。