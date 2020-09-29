新冠肺炎：民主黨推新版紓困案　規模減至2.2萬億美元

美國應對新冠疫情的新一輪紓困案未達共識，民主黨籍眾議院議長佩洛西周一（28日）表示，民主黨推出2.2萬億美元（約17.16萬億港元）的新版紓困案，在援助規模上作出讓步，希望與共和黨達成協議。她周二（29日）將在與財長姆紐欽繼續商討，若本周與特朗普政府談判無果，她會考慮直接提交眾議院表決。

佩洛西表示新方案含節衷措施，包括將各州及地方政府的補助金減至4360億美元（約3.4萬億港元）、推出薪金保障計劃向小型企業公司借貸，以及向學校、小型企業、餐廳、航空業員工等提供新一輪資助。參議院共和黨領袖麥康奈爾認為，應就重開學校及復市可能產生的潛在訴訟提供法律責任保障，但佩洛西反對該建議，沒有納入新方案中。

白宮官員曾透露，特朗普可能願意簽署1.3萬億美元（約10萬億港元）的紓困案。雖然新方案比今年5月在眾議院通過的3.4萬億美元（約26.5萬億港元）方案規模大減，但仍未達到特朗普或共和黨人的要求。但佩洛西認為，現行方案或能與白宮達成共識，但沒透露何時投票表決。