被捕紐約華裔警滲透批藏獨　紐約藏人早起疑

美國紐約市藏族華裔警員昂旺近日被指為中共間諜，監視社區的藏族人。美媒周日（27日）報道，紐約藏族社區的人一早對昂旺起疑心，指他曾批評當地政客支持西藏獨立，又主張藏族組織移除會址大樓外的藏族旗。

《華爾街日報》指，昂旺去年1月首次接觸紐約藏人社區，當時與紐約及新澤西州的藏族社區組織董事會成員見面，用藏語自我介紹，說自己的藏語名字是達格亞爾（Ngawang Dhargyal），在四川及西藏交界的佳絨出生。昂旺主動提出協助邀請紐約市警局和消防局的人出席藏歷新年慶祝活動，藏族社區很高與有一位警方聯絡人，所以非常信任他。

昂旺通常穿警察制服參加藏人活動，在去年藏歷新年慶祝活動上與民主黨籍眾議員奧卡西奧-科迪斯（Alexandria Ocasio-Cortez）合照。不過，昂旺批評紐約政治人身支持藏獨，又認為社區組織應迴避政治話題，鼓勵藏族社區移除西藏旗，稱樣可吸引中國富商贊助，上述種種引起藏族社區的疑慮。

西藏流亡政府成員才旦（Dorjee Tseten）指，昂旺被捕令人震驚，特別是他是警察又曾於海軍陸戰隊服役，從試圖取得社區信任角度來說案情複雜。