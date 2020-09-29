加州北部山火再釀3死　葡萄酒之鄉7萬人撤離

美國西岸多地山火持續擴散，加州著名葡萄酒之鄉納帕縣林地周日（27日）爆發的山火周一（28日）再次失控，強風令山火死灰復燃，摧毀納帕縣及索奴瑪縣的房屋，近7萬人被迫撤離。北部沙斯塔縣同在周日發生的山火，奪去3人性命。

兩場大火的地點僅距約322公里，起火原因仍在調查。納帕縣的大火截至周一已焚毀約145平方公里的山坡和林地，燒毀房屋數量未明，但至少一個5星級度假勝地及一個酒莊毀於大火。索奴瑪縣有老人院要連夜用車疏散院友，部分人身穿浴袍及要使用助行器。火災活躍地區有逾10萬戶停電，有電力公司搶修設備以恢復供電。

沙斯塔縣住宅廣泛分布在森林地區，超過1200人受山火影響被迫疏散，當局敦促居民聽從撤離建議。大火發生之際，接近沙斯塔縣遭致命「卡爾火」（Carr Fire）肆虐、導致最少22死的3周年紀念日，有居民慨嘆失去住屋成為新的生活方式，沮喪稱只能聽天由命。

今年是加州史上最嚴重的火災季節之一，自今年1月發生的山火共8100多處，燒毀逾1.5萬平方公里土地及7000多座建築，死亡人數至今達29人。