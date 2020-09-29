首場總統候選人辯論明上演　特朗普或人身攻擊拜登

美國今屆總統選舉首場總統候選人辯論將於當地時間周二（29日）晚上9時（香港時間周三早上9時）開始，總統特朗普及民主黨候選人拜登首度在辯論台正面對壘，勢成全球焦點。美媒指，特朗普在辯論前沒有特別準備，想靠總統期間的經驗應對。拜登則做更多傳統準備，同時警惕特朗普會人身攻擊他。

辯論在俄亥俄州克里夫蘭凱斯西儲大學舉行，由霍士新聞主播華萊士主持，全長90分鐘，沒有廣告插播，分為6節，每節15分鐘。特朗普事前沒有做模擬辯論等準備，只靠當總統的經驗上場，預料他會集中攻擊拜登的家人，例如捲入烏克蘭貪腐醜聞的拜登長子亨特，拜登此前更笑說「希望不會掉入特朗普故意激怒我的陷阱，我不知如何應付欺凌者」。

特朗普屢質疑拜登的健康狀況，稱對方可能服藥改善黨內辯論的表現，否則連一句完整的話都說不出來，更要求對方出席首場電視辯論前提交藥物測試報告。有分析則指，今次辯論是拜登證明自己健康無問題的機會。

今場辯論的主持人是民主黨籍的華萊士，特朗普指對方可能會向他提出尖銳問題。華萊士向來以大膽尖銳見稱，曾擔任2016年擔任總統選舉辯論的主持，他稱今次的職責是協助兩位總統候選人展開進攻﹑聚焦重點及銜接答辯，會盡可能地不介入其中，故觀眾不應指望他對任何一位候選人進行事實核實。

《華盛頓郵報》周一（28日）報道，現時有10％的選民仍然未決定投票意向，約有3%至11%受訪者表示有機會改變立場，未來三場候選人辯論將左右他們的想法。根據《華郵》與美國廣播公司周日（27日）公布的民調顯示，拜登及副手賀錦麗支持度達53%，領先特朗普及副總統彭斯的43%，差距達10個百分點。