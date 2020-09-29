《紐時》促社交網應對　特朗普自行宣布勝選

美國一個多月舉後行大選，日前揭發總統特朗普避稅醜聞的《紐約時報》，該報編輯委員會周日（27日）發表社論，要求主要社交媒體及科技公司，準備應對特朗普獲官方確認勝選前，自行宣布勝出並拒絕接受其他選舉結果的情況。

《紐約時報》編輯委員會在社論寫道：「試想像正值午夜，選舉人地圖看來主要都是紅色（即屬於共和黨），但新聞網絡及選舉官員還未公布搖擺州的結果，而今年郵遞選票數量創紀錄，以及仍未點算所有缺席投票。在普選票領先的特朗普認為已經看夠，他在社交媒體平台宣布勝出連任，將不接受其他結果。」

社論續指，特朗普到時將向大批追隨者表示，民主黨及傳媒將試圖改變結果並「偷走」選舉，「這打開了動亂及憲法危機的大門」。編輯委員會建議，若特朗普在法律層面是勝出前自行宣布勝選，社交媒體及科技公司應該調整演算法，降低特朗普有關貼文的接觸率，同時標籤貼文的內容有爭議、選舉結果未公布。

特朗普連日來多次質疑郵遞投票存在舞弊情況，可能引致選舉詐騙，更以此為由拒絕明確表示，一旦落敗將承認選舉結果及和平移交權力。不過，他早前在Twitter數次發文談及郵遞投票時，被該社交媒體公司標籤為訊息錯誤或誤導。