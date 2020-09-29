新聞背後：總統辯論六大主題看點一覽

美國總統特朗普及民主黨候選人拜登將於當地時間周二（29日）晚，在俄亥俄州克里夫蘭進行今屆大選首場總統候選人辯論，圍繞6個主題展開90分鐘對壘，事關美國社會及政壇近期最受關注、有可能左右選情的議題。

6個主題分別是特朗普與拜登的經歷、新冠病毒大流行、最高法院、種族歧視、經濟、誠信選舉，當中以新冠病毒大流行、種族主義、最高法院、誠信選舉最受矚目。

●特朗普與拜登的經歷

特朗普未上台前是一名商人，沒有任何從政經驗，故其今屆任期的政績將成為答辯重點。拜登從政近50年，經驗資歷略為優勢，或可借辯論展示他掌握外交及內政能力比特朗普更勝一籌。

●種族主義

明尼蘇達州黑人弗洛伊德被警員跪頸致死，觸發美國連月的種族主義爭議。特朗普或會針對民主黨管轄的州份持續發生「無政府狀態」示威，斥該黨管治不力。拜登則會從警民衝突入手，重點駁斥特朗普助長警暴。

●最高法院

聯邦最高法院女大法官金斯柏格辭世，民眾關心未來大法官的政治傾向。特朗普日前提名保守派女法官巴雷特填補空缺，爭取在大選前通過提名，進一步鞏固保守派在最高法院的勢力，相信有利其選情。若拜登能於辯論時擅用大法官提名的爭議，有望爭取選民支持。

●新冠病毒大流行及經濟

特朗普多次被指應對疫情不力，拜登將就此事全力炮轟，力爭民眾支持。估計雙方會把另一主題「經濟」與疫情掛鉤，就疫情導致的經濟泡沫作答辯，惟特朗普涉逃稅風波將成其痛處。

●誠信選舉

特朗普針對郵寄選票的漏洞，認為民主黨人企圖舞弊投票，不利其選情。拜登可能主力抨擊特朗普拒絕承諾和平移交權力，斥他將美國推離民主。