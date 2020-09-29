新冠肺炎：白宮施壓疾控中心　淡化復課風險

報道指彭斯（左一）的下屬及比爾克斯（左二）向公共衞生專家施壓。

美國《紐約時報》周一（28日）報道，白宮為配合總統特朗普的復課主張，在幕後多次向疾病控制及預防中心施壓，要求該防疫部門淡化兒童重新回校上課的風險；同時試圖架空疾控中心另覓數據證明疫情減弱，對兒童的威脅輕微。

報道引述文件、現任及前任政府官員指，副總統彭斯的下屬及白宮抗疫專責組成員比爾克斯（Deborah Birx），花數周時間向公共衞生專家施壓，要求他們與特朗普的選舉議程同步，盡快恢復經濟及復課。彭斯幕僚長肖特（Marc Short）多次要求下屬，敦促疾控中心提交更多報告及圖表，顯示年輕人染疫率下降。

報道提到，比爾克斯7月19日要求疾控中心在復課指引的「開場白」，以衞生及公共服務部旗下藥物濫用及心理健康服務署提供的資料作為背景。該署與疾控中心的看法相反，認為學校關閉將對兒童的心理健康造成長遠影響，又認為無症狀兒童不太可能傳播新冠病毒，但疾控中心科學家發現文件「錯漏百出」。

在公布的最終版本指引中，疾控中心沒有採用部分提議的改動，包括沒有提到關於無症狀兒童這一方面。不過，在指引公布前數小時，白宮幕僚長梅多斯以電郵方式把指引發給特朗普女婿庫什納等白宮高級官員修改，結果指引最終加入新冠肺炎對兒童的致命程度，低於季節性流感等疾控中心早已反對的訊息。