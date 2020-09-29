評估儲備核彈部署時間　美逼俄談軍控

美俄《新削減戰略武器條約》不足半年就屆滿，美國傳媒周一（28日）引述知情人士報道，華府為逼使克里姆林宮在11月大選前重新談判軍控條約，已下令軍方評估把儲備的現役核彈頭，部署在戰略轟炸機及戰略核潛艇的所需時間。

若美俄未能同意《新削減戰略武器條約》延長最多5年，該條約明年2月5日就屆滿。俄方曾提出無條件延長，但美方認為條約管制的核武類別，應加入俄方擁有的更先進戰術核武。知情人士稱，華府下令軍方評估當條約屆滿後，把非部署核彈頭裝載在發射平台的時間，旨在向俄方表明在美國大選前拒絕談判的代價正在增加。

報道指，白宮國家安全委員會、國務院、國防部、能源部的官員，兩周前要求軍方作出評估。《新削減戰略武器條約》規定，美俄部署的戰略核彈頭數量不得多於1550枚；根據美國科學家聯盟的資料，美國現役核彈頭有3800枚，其中1600枚戰略核彈頭及150枚非戰略核彈頭處於部署狀態，餘下2050枚則是儲備。

美軍核力量由陸基洲際彈道導彈、戰略核潛艇、戰略轟炸機組成，報道指假如美國把儲備核彈頭重新部署，預料戰略轟炸機所需的時間最少，可以數日內完成；其次是戰略核潛艇，停靠在基地的潛艇率先裝載，之後是結束部署的潛艇。至於陸基洲際彈道導彈，由於數量多達400枚，可能需要很多個月才完成。