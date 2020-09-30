美基地艦常駐希臘　劍指土耳其俄羅斯

希臘就東地中海能源與土耳其爆發糾紛之際，繼法國後再獲另一北約成員國美國的支持。希臘總理米佐塔基斯與到訪的美國國務卿蓬佩奧周二（29日）宣布，美軍一艘服役約半年的遠征移動基地艦，將常駐在希臘克里特島的基地。

今年3月初服役的美軍遠征移動基地艦赫謝爾‧伍迪‧威廉斯號，今後常駐在克里特島蘇達灣美國海軍基地。蓬佩奧指基地的戰略位置，加上象徵兩國國防夥伴關係持續發展，形容這是完美的選擇。該艦的飛行甲板可供4架直升機升降，亦可操作無人機，並配備指揮與控制系統，執行飛行、特種及兩棲作戰任務。

對於希臘與土耳其的紛爭，蓬佩奧明言支持兩國談判解決，但同時不忘提到美國與希臘的關係是歷來最好及不斷強大。他表示：「今天，我在克里特島展示美國在整個歐洲，其中一個強大的軍事關係。我們視希臘為東地中海安全及繁榮的真正支柱。」米佐塔基斯則提到，區內不應出現由威脅及競爭引起的風浪。

俄羅斯近年加強在東地中海的影響力，蓬佩奧周二訪問時亦提及此事，指隨着俄羅斯持續破壞區內的穩定，美國與希臘的安全合作更為重要，指米佐塔基斯同意探討合作，克服俄方帶來的挑戰；又呼籲所有外國軍事部隊撤出利比亞。