加媒︰中國奶粉品牌向加方施壓　保障商業利益

中國嬰幼兒奶粉品牌飛鶴早年投資高達3.32億加元（約19億港元），在加拿大安大略省京士頓開設廠房，今年秋天正式投產。加拿大傳媒周二（29日）揭發在前年9月加拿大與美國、墨西哥達成新的北美自由貿易協議（NAFTA）後，飛鶴直接聯絡加拿大政府施壓，要求提供出口免關稅配額等，保障商業利益。加拿大政府拒絕證實事件。

根據北美自由貿易協議，加拿大願意限制嬰幼兒奶粉出口，放棄國內的奶製品成分定價制度，並跟隨美國定價，打亂了飛鶴的生意計劃。加拿大廣播公司（CBC）取得的政府通訊文件指，飛鶴在加拿大的子公司「加拿大皇家妙克公司」（Canada Royal Milk，簡稱妙克）總經理楊志文，在NAFTA協議達成不足3周時，去信加拿大時任農業部長麥考利和京士頓自由黨國會議員格瑞森，指加國向美國讓步，令其生意受損，要求加國政府減低潛在風險。

楊志文向麥考利表示，出口限制妨礙該公司發展，要求加國政府保證支持其發展，包括合理配額，讓公司得到最多免關稅出口好處。他亦要求加拿大政府限制新的嬰幼兒配方奶粉商未來在當地生產。

數日後，妙克再去信要求加拿大食品檢驗局及其他政府高層，在10月29日與楊志文及飛鶴董事長冷友斌會面。當時冷友斌正到訪加拿大，處理公司研究和監管事務。