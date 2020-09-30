孟晚舟引渡案續審　辯方重申美方要求無效

加拿大卑詩省最高法院周二（29日）繼續開庭，審理中國科企華為太子女孟晚舟引渡到美國一案。孟晚舟律師團隊在庭上作總結，重申美方指控當事人涉嫌金融欺詐時，向加方檢控部門作出「誤導性遺漏」，因此美方的引渡要求屬「無效」，要求中止引渡美國受審的程序。

孟晚舟周二再親自到卑斯省法院出庭。辯方律師阿達里奧（Frank Addario）在庭上指，美方形容幻燈片是案件基礎，但美方只以部分幻燈片作理據，事實上另外的幻燈片顯示華為和子公司SkyCom曾一同在伊朗做生意，滙豐銀行有足夠資料判斷是否違法。他認為︰「沒有銀行家會在會議後認為華為隱瞞與SkyCom的關係。」辯方總結後會由加拿大司法部律師回應。

美方指控孟晚舟2013年8月在香港，向滙豐銀行隱瞞在伊朗有業務的SkyCom是華為子公司，誤導對方就華為向伊朗出售美國設備提供金融支持，觸犯金融欺詐罪及違反美方對伊朗的制裁；滙豐則承擔受美方指控及罰款的風險。

今次聆訊周一（28日）開始，預計為期5天，亦可能提早至周三（30日）結束，視乎法官是否同意審理辯方律師提出「濫用程序」的指控，法官10月底將作出裁決。